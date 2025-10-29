 Aller au contenu
En dépit d'un manque de financement

Le Comité olympique canadien s'attend à de bons résultats

par 98.5 Sports

0:00
10:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2025 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le site de biathlon des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 / AP/Alessandro Trovati

À 100 jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, le Canada se prépare avec fébrilité.

Écoutez Éric Myles, chef du sport du Comité olympique canadien (COC) au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La diversité et le potentiel de l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina 2026;
  • Le manque de financement public (8 $ par habitant au Canada contre 985 $ en France);
  • La pression financière sur les athlètes et l’importance d’investir dans le sport pour la jeunesse et la santé mentale;
  • Myles s'attend à de bons résultats;
  • La préparation et le fort sentiment d’appartenance de l’équipe.

