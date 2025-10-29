En dépit d'un manque de financement

À 100 jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, le Canada se prépare avec fébrilité.
Écoutez Éric Myles, chef du sport du Comité olympique canadien (COC) au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La diversité et le potentiel de l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina 2026;
- Le manque de financement public (8 $ par habitant au Canada contre 985 $ en France);
- La pression financière sur les athlètes et l’importance d’investir dans le sport pour la jeunesse et la santé mentale;
- Myles s'attend à de bons résultats;
- La préparation et le fort sentiment d’appartenance de l’équipe.