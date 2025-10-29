 Aller au contenu
Politique internationale
Sommet en Asie

Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie

par 98.5

0:00
6:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2025 17:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie-
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président des États-Unis Donald Trump et le premier ministre du Canada Mark Carney étaient en Asie, partageant un repas à Séoul. Amélioration notable des relations bilatérales?

Pas vraiment...

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie;
  • Les États-Unis signent une entente de 200 milliards $ avec la Corée du Sud;
  • À quoi s'attendre des rencontres et Donald Trump et de Mark Carney avec Xi Jinping?

