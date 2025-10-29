Sommet en Asie

Le président des États-Unis Donald Trump et le premier ministre du Canada Mark Carney étaient en Asie, partageant un repas à Séoul. Amélioration notable des relations bilatérales?
Pas vraiment...
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pas de rencontre entre Trump et Carney en Asie;
- Les États-Unis signent une entente de 200 milliards $ avec la Corée du Sud;
- À quoi s'attendre des rencontres et Donald Trump et de Mark Carney avec Xi Jinping?