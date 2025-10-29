L'ambassadeur des États-Unis tempête à Ottawa

Le premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump ont participé, mercredi, au même souper organisé par le président sud-coréen.
Est-ce que l’espoir renaît pour que les négociations reprennent?
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La complexité de la relation entre Donald Trump et Mark Carney;
- Tempête diplomatique à Ottawa en raison de l'ambassadeur des États-Unis au Canada;
- Un ancien conseiller de Ronald Reagan confirme que l'Ontario avait raison à propos de sa publicité.