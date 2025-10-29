Vers une grève à la STM tout le mois de novembre

La STM tombera en grève pour une durée de 28 jours, si aucune entente n'est conclue d'ici vendredi, ce qui affectera 1 million d'usagers.

Si la grève entre en vigueur, le service sera maintenu uniquement aux heures de pointe et à la tombée de la nuit.

Écoutez Nathalie Normandeau s'exprimer sur le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.