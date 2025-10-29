Les Blue Jays créent l'égalité en Série mondiale

Vladimir Guerrero jr. a permis aux Blue Jays de Toronto de prendre l’avantage contre les Dodgers de Los Angeles, mardi soir, grâce à un circuit face à Shohei Ohtani et ainsi créer l'égalité en cette finale de la Série mondiale.

Écoutez Jeremy Filosa, qui a assisté à ce match, en discuter mercredi au micro de Meeker Guerrier.