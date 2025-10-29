Les Blue Jays créent l'égalité en Série mondiale

Vladimir Guerrero jr. a permis aux Blue Jays de Toronto de prendre l’avantage contre les Dodgers de Los Angeles, mardi soir, grâce à un circuit face à Shohei Ohtani et ainsi créer l'égalité en cette finale de la Série mondiale.
Écoutez Jeremy Filosa, qui a assisté à ce match, en discuter mercredi au micro de Meeker Guerrier.
«Vladimir Guerrero jr. connaît des séries extraordinaires. Ses statistiques sont vraiment au-delà de ce qu'il a donné en saison régulière, même si c'était bien. Mais là, il est au niveau des superstars. Il fait tout présentement pour donner une chance à son équipe de gagner cette Série mondiale.»