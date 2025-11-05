Le Québécois Antoine Jean a été nommé meilleur joueur évoluant à l’extérieur des États-Unis par un magazine spécialisé après une saison remarquable à l’Université de Houston.

Écoutez Antoine Jean au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Celui qui a été repêché par les Rockies du Colorado a présenté une fiche de 5-1 avec une moyenne de points mérités de 2.55 avec les Cougars de l'Université de Houston. En 67 manches de travail, le lanceur gaucher âgé de 23 ans a retiré 110 frappeurs sur des prises et accordé 20 buts sur balles.

Les sujets discutés

Il attribue son succès à son éthique de travail, l’amélioration de sa balle rapide (jusqu’à 96 mph) et vise une carrière en ligues majeures.