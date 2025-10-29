 Aller au contenu
Société
Loi spéciale en santé

Exode des médecins vers d'autres provinces: Manquent-ils de patriotisme?

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Exode des médecins vers d'autres provinces: Manquent-ils de patriotisme?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Alors que plusieurs médecins menacent de quitter la province pour protester contre le projet de loi sur la rémunération des professionnels de la santé adoptée sous bâillon, l'opinion publique est divisée à leur égard.

Certains estiment qu'en agissant ainsi, les médecins manquent de patriotisme.

Quels peuvent être les effets de ce conflit sur la réputation des médecins québécois sur le long terme?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser la situation des médecins québécois, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant. 

Vous aimerez aussi

Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM
Le Québec maintenant
Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM
0:00
2:36
«L'appel du feu»: un pompier québécois raconte sa réalité
Radio textos
«L'appel du feu»: un pompier québécois raconte sa réalité
0:00
12:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai bien fait d'être vulnérable sur scène» -Mariana Mazza
Rattrapage
Première du spectacle FOIE GRAS
«J'ai bien fait d'être vulnérable sur scène» -Mariana Mazza
Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM
Rattrapage
Le service maintenu aux heures de pointe
Nouvelle grève pendant tout le mois de novembre à la STM
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
Rattrapage
Série mondiale
Est-ce que les Blue Jays peuvent se relever de leur défaite en 18 manches?
Andrée Laforêt et Luc Boivin: «Pour les deux, ce n'est pas gagné d'avance»
Rattrapage
Mairie au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Andrée Laforêt et Luc Boivin: «Pour les deux, ce n'est pas gagné d'avance»
Des mises à pied tous azimuts dans l'économie
Rattrapage
Budgets, tarifs et intelligence artificielle
Des mises à pied tous azimuts dans l'économie
Trump refuse de voir Carney mais espère rencontrer Kim Jong-un
Rattrapage
Voyage en Asie
Trump refuse de voir Carney mais espère rencontrer Kim Jong-un
«La cote de Pierre Poilievre s'effondre» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Nouveau sondage
«La cote de Pierre Poilievre s'effondre» -Dimitri Soudas
«Si ça se réalise, ce serait un recul pour la sécurité publique en région»
Rattrapage
Scénario de coupures de la SQ
«Si ça se réalise, ce serait un recul pour la sécurité publique en région»
«Couper dans le service aux citoyens, c'est inacceptable»
Rattrapage
Scénario de coupes budgétaires de la SQ
«Couper dans le service aux citoyens, c'est inacceptable»
«J'aurai pas le choix de faire des mises à pied» -Dre Elizabeth Dougherty
Rattrapage
Réforme de la santé
«J'aurai pas le choix de faire des mises à pied» -Dre Elizabeth Dougherty
«J'ai revisité les sujets que j'aimais le plus et ç'a donné ça»
Rattrapage
Spectacle «C'est drôle, depuis 1957»
«J'ai revisité les sujets que j'aimais le plus et ç'a donné ça»
L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien
Rattrapage
Littérature et résilience
L'histoire incroyable d'un soldat-traducteur sur le front ukrainien
L'ouragan Melissa: «C'est la cinquième tempête la plus forte jamais connue»
Rattrapage
Catégorie 5
L'ouragan Melissa: «C'est la cinquième tempête la plus forte jamais connue»
Défaite des Blue Jays au 2e plus long match de l'histoire en Série mondiale
Rattrapage
Après 18 manches
Défaite des Blue Jays au 2e plus long match de l'histoire en Série mondiale