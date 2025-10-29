Loi spéciale en santé

Alors que plusieurs médecins menacent de quitter la province pour protester contre le projet de loi sur la rémunération des professionnels de la santé adoptée sous bâillon, l'opinion publique est divisée à leur égard.

Certains estiment qu'en agissant ainsi, les médecins manquent de patriotisme.

Quels peuvent être les effets de ce conflit sur la réputation des médecins québécois sur le long terme?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser la situation des médecins québécois, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.