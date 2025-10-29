Commerce de produits entre les provinces

L'ancien premier ministre du Québec Philippe Couillard s'est porté en faveur de la libéralisation du commerce de l'alcool entre les provinces canadiennes.

Il remet aussi en cause le monopole de la Société des Alcools du Québec (SAQ) et souhaite que le gouvernement montre plus d'ouverture à l'élargissement des commandes sur le site de la LCBO depuis le Québec.

Écoutez le chef du parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, réagir sur le sujet, mercredi, à La commission.

Il montre de l'intérêt à cette ouverture du marché ce qui engendrerait plus de concurrence face à la SAQ.