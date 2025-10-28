Mairie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les élections municipales se dérouleront dimanche dans de nombreuses villes du Québec.

Comment se porte la campagne électorale dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'ancienne ministre du gouvernement Legault, Andrée Laforest, est candidate ?

Écoutez Léa Compartino, journaliste, coanimatrice à Cogeco Média au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en discuter, mardi, au micro de Philippe Cantin.