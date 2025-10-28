Mairie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les élections municipales se dérouleront dimanche dans de nombreuses villes du Québec.
Comment se porte la campagne électorale dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'ancienne ministre du gouvernement Legault, Andrée Laforest, est candidate ?
Écoutez Léa Compartino, journaliste, coanimatrice à Cogeco Média au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en discuter, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Il y a quelques semaines, c'était presque gagné d'avance pour l'ex-ministre Andrée Laforêt. Dans les plus récents sondages, Andrée Laforêt a 42 %, et Luc Boivin est allé chercher 41 %. Plus qu'un point les sépare. Et je vous dirais qu'il n'y a pas eu de faux pas majeurs de ces deux candidats-là au courant de la campagne. Mais on sent le stress. Pour les deux candidats, ce n’est pas gagné d'avance.»