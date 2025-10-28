Moyen-Orient

La trêve humanitaire, déjà jugée fragile, a volé en éclats à Gaza. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ordonné des «frappes puissantes» immédiates, accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

Pour Thomas Juneau, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, cette reprise de la violence est «consternante, mais pas surprenante. C'était inévitable.»

Écoutez l'expert réagir aux derniers développements, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.