Le célèbre danseur et chorégraphe québécois, Nico Archambault, qui a conquis le Canada avec So You Think You Can Dance et dansé aux côtés de légendes comme Madonna et Janet Jackson, est de plus en plus discret au Québec. Mais que fait-il loin de la scène d'ici?

En entrevue à Radio textos, Nico Archambault lève le voile sur sa carrière internationale, sa collaboration avec le metteur en scène Serge Denoncourt et sa transition vers la mise en scène.

À 41 ans, le danseur étoile aborde sans détour la question de la «date de péremption» dans le milieu de la danse.

Écoutez, Nico Archambault danseur, chorégraphe et metteur en scène, aborder la longévité des carrières de danseurs, au micro de Marie-Eve Tremblay.