Critiques sévères contre certains films

La 79ème édition du Festival de Cannes s'ouvrait ce mardi et l'événement semble être boudé par les grands studios américains, comme l'explique le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter du Festival de Cannes en compagnie d'Henry Arnaud et de Philippe Cantin, mardi.