Critiques sévères contre certains films

La 79ème édition du Festival de Cannes s'ouvrait ce mardi et l'événement semble être boudé par les grands studios américains, comme l'explique le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter du Festival de Cannes en compagnie d'Henry Arnaud et de Philippe Cantin, mardi.
«Quand on a le dernier Indiana Jones qui se fait descendre par la critique ou les deux films Star Wars qui ont été détestés par de nombreux critiques, forcément les grands studios d'Hollywood hésitent avant de dépenser des dizaines de millions pour venir avec leurs stars sur Cannes. Le meilleur exemple, c'est le dernier Star Wars, le Mandalorian, qui sort dans quelques jours, qui est en Europe pour faire la tournée promo et qui a refusé de venir sur la Croisette pour pour faire un grand barnum.»