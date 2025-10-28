La loi spéciale très mal reçue

Les médecins du Québec ne sont pas seulement frustrés de l'adoption sous bâillon de la loi spéciale, ils sont aussi fortement ébranlés.
Le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ), qui offre un service confidentiel pour les médecins et résidents, a vu le nombre de demandes d'aide exploser dans les derniers jours.
Pendant ce temps, les fédérations de médecins s'organisent pour expliquer les impacts de cette loi sur leur réalité.
Écoutez Louis Lacroix parler de la réaction des médecins face à l'adoption sous bâillon de la loi spéciale au micro de Patrick Lagacé.
«C'est dire à quel point ce projet de loi est mal reçu par les médecins. Les deux fédérations, d'ailleurs, vont tenir des webinaires mardi et mercredi pour faire le point sur la situation avec leurs membres, leur expliquer l'implication de ce projet de loi, l'implication que ça amène sur leurs habitudes de travail. [...] Québec va aussi répliquer avec un webinaire qui va être offert aux médecins.»
Autre sujet abordé
