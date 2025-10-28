La loi spéciale très mal reçue

Les médecins du Québec ne sont pas seulement frustrés de l'adoption sous bâillon de la loi spéciale, ils sont aussi fortement ébranlés.

Le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ), qui offre un service confidentiel pour les médecins et résidents, a vu le nombre de demandes d'aide exploser dans les derniers jours.

Pendant ce temps, les fédérations de médecins s'organisent pour expliquer les impacts de cette loi sur leur réalité.

Écoutez Louis Lacroix parler de la réaction des médecins face à l'adoption sous bâillon de la loi spéciale au micro de Patrick Lagacé.