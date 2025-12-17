 Aller au contenu
Société
Les statistiques sont éloquentes

Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Martin Carli / Cogeco Média

L'expression «avoir une grippe d'homme», souvent utilisée avec dérision, reposerait sur des fondements scientifiques bien réels.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Il explique que diverses études, dont une revue de la littérature publiée dans le British Medical Journal, démontrent que les hommes vivent les symptômes grippaux plus difficilement que les femmes.

Des données statistiques provenant de Hong Kong et des États-Unis révèlent d'ailleurs des taux d'hospitalisation et de mortalité liés à la grippe plus élevés chez les hommes.

