Les statistiques sont éloquentes

L'expression «avoir une grippe d'homme», souvent utilisée avec dérision, reposerait sur des fondements scientifiques bien réels.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Il explique que diverses études, dont une revue de la littérature publiée dans le British Medical Journal, démontrent que les hommes vivent les symptômes grippaux plus difficilement que les femmes.

Des données statistiques provenant de Hong Kong et des États-Unis révèlent d'ailleurs des taux d'hospitalisation et de mortalité liés à la grippe plus élevés chez les hommes.