Saga Pablo Rodriguez

Brownies, prête-nom, chèques à des proches... comment les journalistes d'enquête sont-ils parvenus à éplucher et révéler ces informations qui ont mené à la saga entourant le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez?
Écoutez le journaliste au Bureau d'enquête du Journal de Montréal, Félix Séguin, discuter de méthodes de travail et de déontologie journalistique, mercredi, à Lagacé le matin.
«Il y a plus de six mois de travail de validation d'informations véhiculées par certaines personnes selon lesquelles dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, il y avait, c'est maintenant proverbial, des histoires de fling-flang. Alors, nous tentons de corroborer ces informations. Les mois passent, et, finalement, arrive la suspension du caucus de Marwah Rizqy.»