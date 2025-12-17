Saga Pablo Rodriguez

Brownies, prête-nom, chèques à des proches... comment les journalistes d'enquête sont-ils parvenus à éplucher et révéler ces informations qui ont mené à la saga entourant le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez?

Écoutez le journaliste au Bureau d'enquête du Journal de Montréal, Félix Séguin, discuter de méthodes de travail et de déontologie journalistique, mercredi, à Lagacé le matin.