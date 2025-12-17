 Aller au contenu
Économie
Plus bas niveau en cinq ans

Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 07:40

Avec

Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les avancées dans les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis afin de mettre fin à la guerre en Russie contribuent à faire baisser le prix du baril de pétrole, qui a atteint son plus bas niveau en près de cinq ans.

Écoutez la chroniqueuse écocomie Marie-Eve Fournier expliquer comment cette baisse se traduit à la pompe pour les consommateurs en compagnie de Patrick Lagacé.

«Pourquoi cette chute? Parce que l'Ukraine dit qu'il y a des progrès dans les négociations avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Russie. Donc, ça pourrait amener un allégement des sanctions contre le pétrole russe et donc un approvisionnement accru. Par contre, ce qui vient brouiller un peu les cartes, c'est le blocus total qui a été décrété hier par Donald Trump contre les pétroliers du Venezuela.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Ford abandonne le F-150 Lightning.

