Plus bas niveau en cinq ans

Les avancées dans les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis afin de mettre fin à la guerre en Russie contribuent à faire baisser le prix du baril de pétrole, qui a atteint son plus bas niveau en près de cinq ans.

Écoutez la chroniqueuse écocomie Marie-Eve Fournier expliquer comment cette baisse se traduit à la pompe pour les consommateurs en compagnie de Patrick Lagacé.