Hockey
Ménage à trois devant le filet

«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»

par 98.5

0:00
12:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 07:51

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Dany Dubé / Cogeco Média

Avec le renvoi du gardien Samuel Montembeault à Laval et la performance du jeune Jacob Fowler mardi face aux Flyers, le CH devra régler la situation devant le filet s'il souhaite maintenir ses chances de participer au bal printanier.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé discuter du ménage à trois devant le filet du Tricolore, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Les ménage à trois, historiquement, dans la Ligue nationale, à chaque fois qu'il y en a eu, ça ne fait jamais long feu. Il y a toujours un insatisfait. À un moment donné, les Canadiens n'auront pas le choix de prendre une décision.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Phillip Danault de retour à Montréal?;
  • L'absence de Mike Matheson fait mal à l'alignement.

