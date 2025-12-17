Avec le renvoi du gardien Samuel Montembeault à Laval et la performance du jeune Jacob Fowler mardi face aux Flyers, le CH devra régler la situation devant le filet s'il souhaite maintenir ses chances de participer au bal printanier.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé discuter du ménage à trois devant le filet du Tricolore, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Les ménage à trois, historiquement, dans la Ligue nationale, à chaque fois qu'il y en a eu, ça ne fait jamais long feu. Il y a toujours un insatisfait. À un moment donné, les Canadiens n'auront pas le choix de prendre une décision.»
Autres sujets abordés
- Phillip Danault de retour à Montréal?;
- L'absence de Mike Matheson fait mal à l'alignement.