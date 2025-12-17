Ménage à trois devant le filet

Avec le renvoi du gardien Samuel Montembeault à Laval et la performance du jeune Jacob Fowler mardi face aux Flyers, le CH devra régler la situation devant le filet s'il souhaite maintenir ses chances de participer au bal printanier.

