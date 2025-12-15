Bilan de fin de session

Mais ça coûte cher. Plus que ce que le premier ministre souhaitait...

«Oui, mais on leur demande de prendre des centaines de milliers de patients de plus dans les prochains mois. On a toujours sur qu'il fallait mettre l'argent sur la table.»

François Legault estime que les syndicats les plus difficiles à négocier dans notre société, c'est les syndicats de médecins.

«On le savait que ça allait brasser», assure-t-il, précisant que l'entente n'est pas un désaveu auprès du ministre de la Santé, Christian Dubé, contrairement à ce que déclarait l'ancien premier ministre Lucien Bouchard.

Les autres sujets discutés

Le projet de constitution québécoise et la position du Barreau: «Est-ce que ce sont les Québécois qui devraient décider ou ça devrait être le Barrreau?»

Le droit à l'avortement (qui serait inclus dans la constitution) et les contestations potentielles: «On est toujours d'accord pour laisser aux femmes du Québec le libre choix.»

Advenant un référendum, militerait-il pour le oui? «Moi, je ne souhaite pas de référendum. Donc, je ne vais pas commencer à me commettre...

La situation de l'immigration: «Le problème, ce n'est pas l'immigration. C'est le nombre.»

Pourquoi ses réalisations - il y en a - ne sont pas autant soulignées? «On a aidé 25 000 entreprises, mais on ne parle que de Northvolt, Lion et quatre ou cinq dossiers. J'aimerai ça que les gens regardent la moyenne au bâton. Dans 95 % des investissements, ça a été un succès, mais on insiste à parler de quelques échecs.»