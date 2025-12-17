 Aller au contenu
Arts et spectacles
La comédie musicale présentée à l'Espace St-Denis

Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin

par 98.5

0:00
6:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le mythique personnage de Peter Pan, symbole éternel du refus de grandir, s'installe à l'Espace St-Denis pour la période des Fêtes sous la forme d'une comédie musicale d'envergure.

Cette adaptation québécoise, mise en scène par Luc Guérin, promet d'émerveiller petits et grands grâce à une direction artistique rafraîchie et une distribution de haut calibre, incluant Éléonore Lagacé dans le rôle-titre et Benoit Brière en Capitaine Crochet.

Écoutez le metteur en scène Luc Guérin en discuter avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et l'animateur Patrick Lagacé, mercredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts
Lagacé le matin
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts
0:00
5:07
Nul en chef: «Je ne suis pas Ricardo, mais je ne suis pas Danick Martineau!»
Le Québec maintenant
Nul en chef: «Je ne suis pas Ricardo, mais je ne suis pas Danick Martineau!»
0:00
7:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Rattrapage
Démission annoncée de Pablo Rodriguez
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Rattrapage
Projet novateur à Saint-Césaire
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Rattrapage
Les statistiques sont éloquentes
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
Rattrapage
Recrutement sur les réseaux sociaux
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Rattrapage
Gérer Donald Trump
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
Rattrapage
Influenza
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
Rattrapage
Saga Pablo Rodriguez
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Rattrapage
Ménage à trois devant le filet
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
Rattrapage
Plus bas niveau en cinq ans
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Rattrapage
Une démission d'ici mercredi soir?
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Rattrapage
Faux reportages
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre
Les incontournables de la littérature québécoise en 2025
Rattrapage
Des suggestions cadeaux
Les incontournables de la littérature québécoise en 2025
«Pablo Rodriguez, petit à petit, vit une agonie politique devant tout le Québec»
Rattrapage
Bientôt la fin pour le chef libéral
«Pablo Rodriguez, petit à petit, vit une agonie politique devant tout le Québec»