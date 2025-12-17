La comédie musicale présentée à l'Espace St-Denis

Le mythique personnage de Peter Pan, symbole éternel du refus de grandir, s'installe à l'Espace St-Denis pour la période des Fêtes sous la forme d'une comédie musicale d'envergure.

Cette adaptation québécoise, mise en scène par Luc Guérin, promet d'émerveiller petits et grands grâce à une direction artistique rafraîchie et une distribution de haut calibre, incluant Éléonore Lagacé dans le rôle-titre et Benoit Brière en Capitaine Crochet.

Écoutez le metteur en scène Luc Guérin en discuter avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et l'animateur Patrick Lagacé, mercredi, à Lagacé le matin.