Gérer Donald Trump

Grosse année politique pour le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.

Pendant des mois, les sondages laissaient croire qu'il allait devenir premier ministre du Canada, mais c’est finalement Mark Carney qui a remporté les élections fédérales de 2025.

Depuis ce temps, M. Poilievre a perdu deux députés qui ont décidé de faire le saut chez les libéraux.

Celui qui veut positionner les conservateurs comme le «parti de l'espoir» accuse le premier ministre Mark Carney d'avoir plié les genoux face à Donald Trump.

Il affirme notamment qu'il n'a pas réussi à prémunir le Canada contre les attaques du président américain.

Écoutez le bilan de la session parlementaire du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, à Lagacé le matin, mercredi.