 Aller au contenu
Société
Démission annoncée de Pablo Rodriguez

«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»

par 98.5

0:00
7:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 09:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le départ éventuel de Pablo Rodriguez, annoncé mercredi par Le Devoir, suffira-t-il à éteindre l'incendie qui fait rage au sein du Parti libéral du Québec?

Écoutez Luc Ferrandez discuter des défis qui attendent le Parti libéral du Québec, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Il y a trop d'argent au Parti libéral. Quoi qu'il en soit, même si tout le monde était honnête, il y a trop d'argent. Qui, dans un autre parti, a des 500 piastres à donner? Qui? À Projet Montréal, on courait après les 25 cennes, pas les 500 piastres. Il y a trop d'argent [...] C'est la marque de commerce du parti libéral d'avoir des amis hauts haut placés dans plein de business.» 

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
Lagacé le matin
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
0:00
5:04
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Lagacé le matin
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
0:00
3:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Itinérance : «Pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités ?»
Rattrapage
Coût moindre et gestion plus efficace
Itinérance : «Pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités ?»
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
Rattrapage
La comédie musicale présentée à l'Espace St-Denis
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Rattrapage
Projet novateur à Saint-Césaire
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Rattrapage
Les statistiques sont éloquentes
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
Rattrapage
Recrutement sur les réseaux sociaux
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Rattrapage
Gérer Donald Trump
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
Rattrapage
Influenza
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
Rattrapage
Saga Pablo Rodriguez
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Rattrapage
Ménage à trois devant le filet
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
Rattrapage
Plus bas niveau en cinq ans
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Rattrapage
Une démission d'ici mercredi soir?
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Rattrapage
Faux reportages
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre
Les incontournables de la littérature québécoise en 2025
Rattrapage
Des suggestions cadeaux
Les incontournables de la littérature québécoise en 2025