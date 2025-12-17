Démission annoncée de Pablo Rodriguez

Le départ éventuel de Pablo Rodriguez, annoncé mercredi par Le Devoir, suffira-t-il à éteindre l'incendie qui fait rage au sein du Parti libéral du Québec?
Écoutez Luc Ferrandez discuter des défis qui attendent le Parti libéral du Québec, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Il y a trop d'argent au Parti libéral. Quoi qu'il en soit, même si tout le monde était honnête, il y a trop d'argent. Qui, dans un autre parti, a des 500 piastres à donner? Qui? À Projet Montréal, on courait après les 25 cennes, pas les 500 piastres. Il y a trop d'argent [...] C'est la marque de commerce du parti libéral d'avoir des amis hauts haut placés dans plein de business.»