Il s'en prend au réalisateur décédé Rob Reiner

Le président Donald Trump a fait une énième sortie controversée sur ses réseaux sociaux, attribuant la mort du réalisateur Rob Reiner à une maladie mentale qu'il a appelée le «Syndrome de paranoïa anti-Trump».

Écoutez l'analyse de Guillaume Lavoie, spécialiste de politique américaine, à Lagacé le matin, mardi.

L'expert estime que ce type de comportement est «triste et troublant», et que Donald Trump est un homme «vil» qui ne pense qu'à ses propres intérêts.

Guillaume Lavoie rappelle que le président s'était également réjoui de la mort de John McCain, un sénateur républicain et héros de guerre.