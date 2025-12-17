Montembeault à Laval

Le CH a-t-il pris la bonne décision en envoyant le gardien vétéran Samuel Montembeault au Rocket de Laval pour des fins de conditionnement?
Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro discuter des récentes décisions du Tricolore concernant ses gardiens de but au micro de Patrick Lagacé.
Les performances de la jeune recrue Jacob Fowler ont offert une bonne mise à jour sur son développement.
«Écoute, on a été tous ébloui par sa première performance. Moi, je persiste à dire qu'il va être le prochain gardien de but de franchise des Canadiens. Mais de poursuivre son développement à Laval, ça ne peut pas lui nuire. Parce que ses deux dernières performances, c'est très moyen, très, très moyen. Il n’est pas prêt encore.»
Autre sujet abordé
- Mauvaises performances du CH à domicile