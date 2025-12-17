Montembeault à Laval

Le CH a-t-il pris la bonne décision en envoyant le gardien vétéran Samuel Montembeault au Rocket de Laval pour des fins de conditionnement?

Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro discuter des récentes décisions du Tricolore concernant ses gardiens de but au micro de Patrick Lagacé.

Les performances de la jeune recrue Jacob Fowler ont offert une bonne mise à jour sur son développement.