 Aller au contenu
Politique
Sur le point de démissionner?

«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 07:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le chef libéral Pablo Rodriguez fait face à une autre tuile majeure qui s'abat sur lui et sa légitimité est désormais sérieusement compromise.

La dernière controverse, révélée à la une du Journal de Montréal, fait état d'un système de financement illégal lors d'un événement à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) où des donateurs auraient été remboursés en argent comptant.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, mardi matin, à Lagacé le matin.

«Je ne sais pas comment il peut passer au travers de la journée. Avec tout ce que je te dis, la grogne, le manque d'appui, je ne vois pas comment logiquement il peut se rendre à la fin de la journée, puis dire oui ça va aller mieux demain.»

Jonathan Trudeau

Vous aimerez aussi

«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Signé Lévesque
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
0:00
7:28
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
Lagacé le matin
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
0:00
8:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Longueuil: une hausse de taxes pour dédommager des victimes d’agression sexuelle
Rattrapage
À cause du pédophile François Lamarre
Longueuil: une hausse de taxes pour dédommager des victimes d’agression sexuelle
«C'était garanti: si vous payez, vous passez!» -Vincent Larouche
Rattrapage
Permis de conduire obtenus illégalement
«C'était garanti: si vous payez, vous passez!» -Vincent Larouche
De la tente à l'appartement: le quotidien de l'ex-itinérant Emmanuel Boucher
Rattrapage
Touchant témoignage
De la tente à l'appartement: le quotidien de l'ex-itinérant Emmanuel Boucher
«La pression sur les portefeuilles des ménages, c’est pas près de s'en aller»
Rattrapage
Inflation de 4,3% à l'épicerie
«La pression sur les portefeuilles des ménages, c’est pas près de s'en aller»
Quels sont les nouveaux mots 2025 reconnus par Antidote?
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Quels sont les nouveaux mots 2025 reconnus par Antidote?
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mardi 16 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mardi 16 décembre
«Ça regarde mal pour Pablo Rodriguez encore une fois»
Rattrapage
D'autres révélations fracassantes
«Ça regarde mal pour Pablo Rodriguez encore une fois»
Les plus grands classiques québécois de Noël
Rattrapage
Musique du temps des Fêtes
Les plus grands classiques québécois de Noël
Quatre ans de prison pour une éducatrice de 34 ans en amour avec un ado
Rattrapage
Une histoire troublante
Quatre ans de prison pour une éducatrice de 34 ans en amour avec un ado
«Logiquement, ce serait autour de Samuel Montembeault»
Rattrapage
Devant le filet des Canadiens face aux Flyers
«Logiquement, ce serait autour de Samuel Montembeault»
Luc Langevin présente son nouveau spectacle à Paris
Rattrapage
«Là où l’impossible prend vie»
Luc Langevin présente son nouveau spectacle à Paris
Attaque terroriste à Sydney: un musulman joue les héros
Rattrapage
Plage de Bondi
Attaque terroriste à Sydney: un musulman joue les héros
Logements aux Galeries de la Capitale: «Un urbanisme à revoir» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Projet de 5000 logements
Logements aux Galeries de la Capitale: «Un urbanisme à revoir» -Luc Ferrandez
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts
Rattrapage
Un homicide?
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme ont été retrouvés morts