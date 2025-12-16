Sur le point de démissionner?

Le chef libéral Pablo Rodriguez fait face à une autre tuile majeure qui s'abat sur lui et sa légitimité est désormais sérieusement compromise.
La dernière controverse, révélée à la une du Journal de Montréal, fait état d'un système de financement illégal lors d'un événement à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) où des donateurs auraient été remboursés en argent comptant.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, mardi matin, à Lagacé le matin.
«Je ne sais pas comment il peut passer au travers de la journée. Avec tout ce que je te dis, la grogne, le manque d'appui, je ne vois pas comment logiquement il peut se rendre à la fin de la journée, puis dire oui ça va aller mieux demain.»