Sur le point de démissionner?

Le chef libéral Pablo Rodriguez fait face à une autre tuile majeure qui s'abat sur lui et sa légitimité est désormais sérieusement compromise.

La dernière controverse, révélée à la une du Journal de Montréal, fait état d'un système de financement illégal lors d'un événement à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) où des donateurs auraient été remboursés en argent comptant.

