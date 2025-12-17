Coût moindre et gestion plus efficace

Le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter de cinq millions de dollars son budget alloué à la question de l'itinérance dans la province pour atteindre un total de 127 millions.
Les municipalités obtiendront également quelques responsabilités supplémentaires concernant la gestion de cette crise.
Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur le sujet, mercredi, lors de son Coup de gueule du mercredi au micro de Patrick Lagacé.
«On va donner aux municipalités quelques responsabilités, comme coordonner des ressources, etc. Mais le problème de l'itinérance, c'est que tu as besoin d'un continuum entre le logement, l'intervention psychosociale dans la rue, l'intervention à l'hôpital, le suivi, etc. On prétend pouvoir le faire, mais on le fait dans très peu de cas. Alors, pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités et au communautaire avec des coûts à de main-d'œuvre infiniment moindre que si c'est géré par un fonctionnaire à Québec.»