Coût moindre et gestion plus efficace

Le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter de cinq millions de dollars son budget alloué à la question de l'itinérance dans la province pour atteindre un total de 127 millions.

Les municipalités obtiendront également quelques responsabilités supplémentaires concernant la gestion de cette crise.

Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur le sujet, mercredi, lors de son Coup de gueule du mercredi au micro de Patrick Lagacé.