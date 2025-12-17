 Aller au contenu
Société
Coût moindre et gestion plus efficace

Itinérance : «Pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités ?»

par 98.5

0:00
5:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 décembre 2025 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Itinérance : «Pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités ?»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter de cinq millions de dollars son budget alloué à la question de l'itinérance dans la province pour atteindre un total de 127 millions. 

Les municipalités obtiendront également quelques responsabilités supplémentaires concernant la gestion de cette crise.

Écoutez Luc Ferrandez se pencher sur le sujet, mercredi, lors de son Coup de gueule du mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

«On va donner aux municipalités quelques responsabilités, comme coordonner des ressources, etc. Mais le problème de l'itinérance, c'est que tu as besoin d'un continuum entre le logement, l'intervention psychosociale dans la rue, l'intervention à l'hôpital, le suivi, etc. On prétend pouvoir le faire, mais on le fait dans très peu de cas. Alors, pourquoi ne pas accepter de céder ça aux municipalités et au communautaire avec des coûts à de main-d'œuvre infiniment moindre que si c'est géré par un fonctionnaire à Québec.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Lagacé le matin
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
0:00
7:58
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Lagacé le matin
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
0:00
5:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il est cassé en ce moment. Ils ont besoin de le réparer»
Rattrapage
Montembeault à Laval
«Il est cassé en ce moment. Ils ont besoin de le réparer»
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Rattrapage
Démission annoncée de Pablo Rodriguez
«Le Parti libéral a de sérieuses questions à se poser»
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
Rattrapage
La comédie musicale présentée à l'Espace St-Denis
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Rattrapage
Projet novateur à Saint-Césaire
Le Casier Bleu: une épicerie intelligente 100% automatisée
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Rattrapage
Les statistiques sont éloquentes
Grippe d'homme: la science confirme la souffrance masculine
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
Rattrapage
Recrutement sur les réseaux sociaux
Les jeunes de plus en plus sollicités par le crime organisé
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Rattrapage
Gérer Donald Trump
«Mark Carney, le grand négociateur, n'a pas livré la marchandise» -Poilievre
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
Rattrapage
Influenza
Grippe chez les enfants: l'urgence du CHU Sainte-Justine débordée
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
Rattrapage
Saga Pablo Rodriguez
«Au Bureau d'enquête, on n'a pas d'agenda politique, on est des journalistes»
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Rattrapage
Ménage à trois devant le filet
«Fowler est très bon techniquement, mais Samuel l'est tout autant»
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
Rattrapage
Plus bas niveau en cinq ans
Négociations entre l'Ukraine et États-Unis: le prix du prétrole en baisse
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Rattrapage
Une démission d'ici mercredi soir?
«Il n'y a plus aucun scénario dans lequel Pablo Rodriguez peut s'accrocher»
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Rattrapage
Faux reportages
Buttes de neige et réglementation: l'IA s'en mêle... et c'est drôle!
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du mercredi 17 décembre