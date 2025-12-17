Alors que les festivités de fin d'année approchent, les virus, eux, ne prennent pas de vacances.

Le Dr Antonio D'Angelo, chef médical de l'urgence du CHU Sainte-Justine, tire la sonnette d'alarme sur une augmentation massive de l'achalandage depuis le 8 décembre.

Avec environ 300 patients par jour, l'hôpital fait face à une vague d'influenza particulièrement agressive et contagieuse cette année, touchant durement les enfants.

Écoutez le Dr D'Angelo faire le point sur la situation, mercredi, à Lagacé le matin.