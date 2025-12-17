Recrutement sur les réseaux sociaux

Le SPVM souhaite se pencher sur le recrutement des jeunes par le crime organisé sur les réseaux sociaux, une problématique qui est recrudescence actuellement.

Écoutez la superviseure au module de cyberenquête du SPVM, Maya Alieh, discuter des actions entreprises par le service de police pour protéger les jeunes montréalais, au micro de Patrick Lagacé.

Pourquoi les groupes criminels se tournent-ils vers les jeunes pour accomplir leurs méfaits?