Projet novateur à Saint-Césaire

Le concept de «l'épicerie de quartier» pourrait prendre une tout autre forme au cours des prochaines années alors qu'une entreprise de Saint-Césaire a lancé un nouveau modèle d'épicerie intelligente et automatisée: le Casier Bleu.

Considérant les enjeux de main-d'oeuvre actuels, cette innovation intéresse déjà plusieurs MRC dont les milieux ruraux pourraient bénéficier grandement de ce nouveau modèle.

Écoutez l'agricultrice de Saint-Césaire à l'origine de cette idée, Julie Nadeau, discuter de l'origine du Casier Bleu, mercredi, à Lagacé le matin.