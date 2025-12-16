 Aller au contenu
Politique
La petite histoire des mots défendus

Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

La commission

le 16 décembre 2025 14:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
La commission / Cogeco Média

L'Assemblée nationale du Québec est bien plus qu'un lieu de débats: elle est aussi le théâtre d'une guerre de mots, où 418 expressions et termes sont bannis.

L'objectif de cette liste est simple: maintenir le décorum. Pourtant, de nombreux termes sont aussi colorés qu'offensants.

On retrouve des insultes pures et simples: niaiser, menteur, raciste, incapable et effronté.

Mais aussi des expressions imagées et mémorables comme: tête de slinky, boss des bécosses ou encore boucher de Charlesbourg.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez qui abordent plusieurs sujets du jour, à La commission.

Autres sujets abordés

  • L'affaire Rennie: le fils du couple inapte à comparaître;
  • La pression est forte sur Pablo Rodriguez;
  • 75% des Canadiens soutiennent la construction de nouveaux pipelines, et que 67% des Québécois appuient un nouveau projet de gazoduc de liquéfaction (GNL) sur la Côte-Nord. 

Vous aimerez aussi

Manque de civisme en politique: «On a besoin de relever le débat»
Le Québec maintenant
Manque de civisme en politique: «On a besoin de relever le débat»
0:00
9:33
«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»
Lagacé le matin
«Je ne vois pas comment Pablo Rodriguez peut se rendre à la fin de la journée»
0:00
10:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Rattrapage
Plus d'un million de lettres
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Rattrapage
La saison est commencée, mais...
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Rattrapage
Parentalité
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Rattrapage
Le Parti Québécois s'en va-t-il droit dans le mur?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Rattrapage
Ski
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Rattrapage
Assurances
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?
Rattrapage
Discussion
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?
La maison du DG de Stablex a été vandalisée par des militants
Rattrapage
«Le ministère de la redécoration»
La maison du DG de Stablex a été vandalisée par des militants
Jacob Fowler affrontera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Jacob Fowler affrontera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell
QS: une pétition pour empêcher la CAQ de dépenser des millions dans le 3e lien
Rattrapage
Politique provinciale
QS: une pétition pour empêcher la CAQ de dépenser des millions dans le 3e lien
Une nouvelle éclosion de rougeole et de plus en plus de cas de grippe au Québec
Rattrapage
Santé publique
Une nouvelle éclosion de rougeole et de plus en plus de cas de grippe au Québec
Marketplace: arrestations en lien avec une série d’agressions et de vols
Rattrapage
Cinq hommes âgés de 19 à 22 ans
Marketplace: arrestations en lien avec une série d’agressions et de vols
Une «entreprise de démolition» contre Pablo Rodriguez et le PLQ
Rattrapage
La crise s'intensifie
Une «entreprise de démolition» contre Pablo Rodriguez et le PLQ
La folie des parfums dispendieux chez les jeunes Z et Alpha
Rattrapage
Nouvelle tendance
La folie des parfums dispendieux chez les jeunes Z et Alpha