La petite histoire des mots défendus

L'Assemblée nationale du Québec est bien plus qu'un lieu de débats: elle est aussi le théâtre d'une guerre de mots, où 418 expressions et termes sont bannis.

L'objectif de cette liste est simple: maintenir le décorum. Pourtant, de nombreux termes sont aussi colorés qu'offensants.

On retrouve des insultes pures et simples: niaiser, menteur, raciste, incapable et effronté.

Mais aussi des expressions imagées et mémorables comme: tête de slinky, boss des bécosses ou encore boucher de Charlesbourg.

