La petite histoire des mots défendus

L'Assemblée nationale du Québec est bien plus qu'un lieu de débats: elle est aussi le théâtre d'une guerre de mots, où 418 expressions et termes sont bannis.
L'objectif de cette liste est simple: maintenir le décorum. Pourtant, de nombreux termes sont aussi colorés qu'offensants.
On retrouve des insultes pures et simples: niaiser, menteur, raciste, incapable et effronté.
Mais aussi des expressions imagées et mémorables comme: tête de slinky, boss des bécosses ou encore boucher de Charlesbourg.
Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez qui abordent plusieurs sujets du jour, à La commission.
Autres sujets abordés
- L'affaire Rennie: le fils du couple inapte à comparaître;
- La pression est forte sur Pablo Rodriguez;
- 75% des Canadiens soutiennent la construction de nouveaux pipelines, et que 67% des Québécois appuient un nouveau projet de gazoduc de liquéfaction (GNL) sur la Côte-Nord.