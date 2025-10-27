Loi spéciale envers les médecins

La loi spéciale qui dicte les conditions de pratique et de rémunération des médecins continue d'alimenter les discussions. Le ministre de la Santé Christian Dubé tente de défendre sa réforme sur toutes les tribunes.

Écoutez à ce sujet le Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole francophone de l'Association médicale canadienne et médecin de famille à Val-d'Or, au micro de Philippe Cantin.

Le Dr Jean-Joseph Condé critique fortement la loi spéciale du ministre Dubé.

«Je suis personnellement abasourdi. Je suis catastrophé par ce que j'ai lu dans la loi 2. Surtout que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans le reste du Canada. [...] Au Québec, on installe la police des docteurs. On installe un climat de dénonciation, un climat de peur, un climat de contrôle de la pratique médicale. Alors les médecins ont raison d'être en colère.».

Et pourquoi ne voit-on pas ça ailleurs qu'au Québec?