Politique provinciale
Santé

«Cette vision est non négociable»: Christian Dubé persiste face aux médecins

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2025 12:51

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, continue de défendre sa réforme, malgré le mécontentement des médecins.

Des centaines de docteurs ont d’ailleurs manifesté dimanche soir devant les locaux de Radio-Canada, à Montréal, alors qu’il était de passage à Tout le monde en parle.

Christian Dubé maintient le cap: il ne regrette pas d’avoir imposé sous bâillon son projet de loi.

Il soutient qu'il était normal que de tels changements provoquent autant de grogne et qu'il était dorénavant du rôle du gouvernement de bien vulgariser la loi.

«C’est complexe, mais ce que je vous dis aujourd’hui, c’est que je n’ai pas d’autres choix que de dire: cette vision est non négociable. Et c’est aussi de bien l’expliquer au cours des prochains jours, des prochaines semaines.»

Écoutez le ministre de la Santé, Christian Dubé, défendre sa loi controversée sur la rémunération des médecins, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Le ministre a tenu à rassurer la population et les médecins à propos des sanctions.

«Si ça va mal et que ça dérape, dans le cas de la santé, c'est encore plus important. Si tu perds des services, tu perds des patients [...] La fameuse police qui va surveiller, je l’ai mis dans la loi, mais elle n’est pas applicable. Pour avoir droit de m’en servir, il faudrait vraiment qu'il y ait une baisse de service, mais je ne veux pas m’en servir.»

Christian Dubé

