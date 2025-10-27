Le ministre de la Santé, Christian Dubé, continue de défendre sa réforme, malgré le mécontentement des médecins.

Des centaines de docteurs ont d’ailleurs manifesté dimanche soir devant les locaux de Radio-Canada, à Montréal, alors qu’il était de passage à Tout le monde en parle.

Christian Dubé maintient le cap: il ne regrette pas d’avoir imposé sous bâillon son projet de loi.

Il soutient qu'il était normal que de tels changements provoquent autant de grogne et qu'il était dorénavant du rôle du gouvernement de bien vulgariser la loi.

«C’est complexe, mais ce que je vous dis aujourd’hui, c’est que je n’ai pas d’autres choix que de dire: cette vision est non négociable. Et c’est aussi de bien l’expliquer au cours des prochains jours, des prochaines semaines.»

Écoutez le ministre de la Santé, Christian Dubé, défendre sa loi controversée sur la rémunération des médecins, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Le ministre a tenu à rassurer la population et les médecins à propos des sanctions.



