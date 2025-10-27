Le référendum de 1995

Le 27 octobre 1995, à trois jours du référendum sur la souveraineté du Québec, Sébastien Fréchette qui n'était pas encore Biz, alors étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières, milite pour le «oui» et relate l’ambiance fébrile à Québec et Montréal, marquée par la division entre les camps.
Écoutez Biz se souvenir de cette période, de ces confontations et des rassemblements politiques.
Les sujets discutés
- La fameuse tuque de Biz est «née» à cette époque;
- Les rassemblements partisans avec Lucien Bouchard;
- Une photo de Sébastien Fréchette s'est retouvée dans un quotidien de Nouvelle-Zélande;
- La soirée électorale tendue et la victoire du «non»;
- La leçon de pacifisme et de démocratie donnée par le peuple québécois malgré la déception.