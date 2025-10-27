 Aller au contenu
Société
Le référendum de 1995

«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz

par 98.5

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 16:35

Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
«Ce soir-là, j'ai perdu un pays, mais j'ai trouvé une blonde» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Le 27 octobre 1995, à trois jours du référendum sur la souveraineté du Québec, Sébastien Fréchette qui n'était pas encore Biz, alors étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières, milite pour le «oui» et relate l’ambiance fébrile à Québec et Montréal, marquée par la division entre les camps.

Écoutez Biz se souvenir de cette période, de ces confontations et des rassemblements politiques.

Les sujets discutés

  • La fameuse tuque de Biz est «née» à cette époque;
  • Les rassemblements partisans avec Lucien Bouchard;
  • Une photo de Sébastien Fréchette s'est retouvée dans un quotidien de Nouvelle-Zélande;
  • La soirée électorale tendue et la victoire du «non»;
  • La leçon de pacifisme et de démocratie donnée par le peuple québécois malgré la déception.

