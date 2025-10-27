Le référendum de 1995

Le 27 octobre 1995, à trois jours du référendum sur la souveraineté du Québec, Sébastien Fréchette qui n'était pas encore Biz, alors étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières, milite pour le «oui» et relate l’ambiance fébrile à Québec et Montréal, marquée par la division entre les camps.

Écoutez Biz se souvenir de cette période, de ces confontations et des rassemblements politiques.

Les sujets discutés