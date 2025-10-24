Christian Tétreault et Philippe Cantin discutent de la Série mondiale de baseball, soutenant les Blue Jays de Toronto, notamment grâce à Vladimir Guerrero Jr., né à Montréal, et leur statut de négligés.
Les sujets discutés
- Le grand leader des Blue Jays est né à Montréal;
- Les Blue Jays sont négligés;
- La formation de Toronto a effacé un déficit 49 fois cette saison;
- Les succès des matchs des Blue Jays à Montréal;
- L'histoire du baseball montréalais avec les Royaux et Jackie Robinson;
- L'attachement aux Dodgers de Los Angeles, ancien club ferme des Royaux;
- Christian prédit une victoire des Blue Jays, portée par l'énergie de la foule de Toronto.