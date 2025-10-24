 Aller au contenu
Baseball
Série mondiale

«Je ne peux pas faire autrement que de prendre pour les Blue Jays»

par 98.5 Sports

0:00
7:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Christian Tétreault et Philippe Cantin discutent de la Série mondiale de baseball, soutenant les Blue Jays de Toronto, notamment grâce à Vladimir Guerrero Jr., né à Montréal, et leur statut de négligés.

Les sujets discutés

  • Le grand leader des Blue Jays est né à Montréal;
  • Les Blue Jays sont négligés;
  • La formation de Toronto a effacé un déficit 49 fois cette saison;
  • Les succès des matchs des Blue Jays à Montréal;
  • L'histoire du baseball montréalais avec les Royaux et Jackie Robinson;
  • L'attachement aux Dodgers de Los Angeles, ancien club ferme des Royaux;
  • Christian prédit une victoire des Blue Jays, portée par l'énergie de la foule de Toronto.

