Baseball
Le trio de Japonais des Dodgers

«Ce sont des extra-terrerestres ces gars-là» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

0:00
10:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 novembre 2025 18:52

Avec

Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto et Roki Sasaki après le triomphe. / AP/Brynn Anderson

Les Blue Jays de Toronto se sont avoués vaincus, samedi soir, lors du septième match de la Série mondiale.

Écoutez Jeremy Filosa, qui a assisté à tous les matchs de la classique, faire le bilan de cette série au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'émotion ressentie lors de la couverture;
  • Les Blue Jays forment un bon groupe de personnes;
  • La défaite cruelle des Blue Jays;
  • La responsabilité ressentie par le releveur Jeff Hoffman;
  • Les enjeux de la masse salariale pour les Blue Jays;
  • «Il faut que tu trouves une façon de signer Bichette»
  • Le rôle décisif des joueurs japonais chez les Dodgers;
  • «Ce sont des extra-terrerestres ces gars-là»
  • Le nombre de chances ratées et les coups durs subis par les Blue Jays en Série mondiale;
  • L’impact émotionnel sur l’équipe et l’entraîneur John Schneider après cette série historique.

