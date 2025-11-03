Le trio de Japonais des Dodgers

Les Blue Jays de Toronto se sont avoués vaincus, samedi soir, lors du septième match de la Série mondiale.
Écoutez Jeremy Filosa, qui a assisté à tous les matchs de la classique, faire le bilan de cette série au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'émotion ressentie lors de la couverture;
- Les Blue Jays forment un bon groupe de personnes;
- La défaite cruelle des Blue Jays;
- La responsabilité ressentie par le releveur Jeff Hoffman;
- Les enjeux de la masse salariale pour les Blue Jays;
- «Il faut que tu trouves une façon de signer Bichette»
- Le rôle décisif des joueurs japonais chez les Dodgers;
- «Ce sont des extra-terrerestres ces gars-là»
- Le nombre de chances ratées et les coups durs subis par les Blue Jays en Série mondiale;
- L’impact émotionnel sur l’équipe et l’entraîneur John Schneider après cette série historique.