Série mondiale

Combien d'entre vous ont acheté un chandail, une casquette, un t-shirt ou tout autre article à l'effigie des Blue Jays de Toronto au cours des dernières semaines?

La marque a une grande valeur parce que l'équipe gagne. Offrir des émotions à un pays entier est très payant.

Écoutez à ce sujet Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés