Série mondiale

Des revenus colossaux à venir

par 98.5 Sports

0:00
9:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Un amateur achète un programme de la Série mondiale. / AP/David J. Phillip

Combien d'entre vous ont acheté un chandail, une casquette, un t-shirt ou tout autre article à l'effigie des Blue Jays de Toronto au cours des dernières semaines?

La marque a une grande valeur parce que l'équipe gagne. Offrir des émotions à un pays entier est très payant.

Écoutez à ce sujet Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des revenus de 20 millions de dollars en billets;
  • Une hausse de 283 % des ventes de chandails;
  • L’importance de Rogers (propriétaire des Blue Jays, du Rogers Centre et de Sportsnet) dans la monétisation via publicité et droits de télévision;
  • Les cotes d'écoute à venir au Canada (Blue Jays), aux États-Unis (Dodgers) et au Japon (Shohei Othani)
  • La compensation de 241 millions de dollars reçue par Rogers lors de l’achat des Blue Jays
  • L’attachement des Québécois à l’équipe torontoise.

