Série mondiale

Combien d'entre vous ont acheté un chandail, une casquette, un t-shirt ou tout autre article à l'effigie des Blue Jays de Toronto au cours des dernières semaines?
La marque a une grande valeur parce que l'équipe gagne. Offrir des émotions à un pays entier est très payant.
Écoutez à ce sujet Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des revenus de 20 millions de dollars en billets;
- Une hausse de 283 % des ventes de chandails;
- L’importance de Rogers (propriétaire des Blue Jays, du Rogers Centre et de Sportsnet) dans la monétisation via publicité et droits de télévision;
- Les cotes d'écoute à venir au Canada (Blue Jays), aux États-Unis (Dodgers) et au Japon (Shohei Othani)
- La compensation de 241 millions de dollars reçue par Rogers lors de l’achat des Blue Jays
- L’attachement des Québécois à l’équipe torontoise.