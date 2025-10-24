 Aller au contenu
Baseball
Série mondiale

Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto

par 98.5 Sports

0:00
5:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 17:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La Série mondiale s'amorce ce soir à Toronto, avec les Blue Jays et les Dodgers de Los Angeles.

Écoutez Jeremy Filosa, présent sur le terrain à Toronto, en conversation avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Jeremy Filosa est sur le terrain, près de la cage des frappeurs;
  • L’ambiance est électrique, avec des centaines de journalistes internationaux et des supporters venus de tout le Canada et des États-Unis;
  • L'ex-gérant Cito Gaston effectuera le lancer protocolaire;
  • On verra aussi le Québécois Russell Martin durant la série;
  • L'histoire de Vladimir Guerrero Jr., né à Montréal, fera le tour du monde.

