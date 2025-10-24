La Série mondiale s'amorce ce soir à Toronto, avec les Blue Jays et les Dodgers de Los Angeles.
Écoutez Jeremy Filosa, présent sur le terrain à Toronto, en conversation avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Jeremy Filosa est sur le terrain, près de la cage des frappeurs;
- L’ambiance est électrique, avec des centaines de journalistes internationaux et des supporters venus de tout le Canada et des États-Unis;
- L'ex-gérant Cito Gaston effectuera le lancer protocolaire;
- On verra aussi le Québécois Russell Martin durant la série;
- L'histoire de Vladimir Guerrero Jr., né à Montréal, fera le tour du monde.