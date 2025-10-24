L'Avalanche avec le chandail des Nordiques

L'Avalanche du Colorado va porter le chandail des Nordiques de Québec durant sept matchs cette saison. Déjà, ils l'ont porté une première fois, jeudi soir.
Écoutez Biz, natif de Québec et amateur des Nordiques, expliquer comment cette opération de marketing lui fait mal.
L’Avalanche portera notamment ce chandail lors de la visite des Canadiens, le 29 novembre, à Denver.
«À défaut du retour des Nordiques, Bettman nous offre le retour du chandail des Nordiques. C'est du pur génie digne de Machiavel. Une avalanche de bébelles aux couleurs des Nordiques sont déjà en vente, mais sans accent aigu sur le Québec. Alors, on est loin du temps où les Nordiques payaient leurs joueurs avec des chèques en français.»
«Ne t'en déplaise, Gary, les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu. Il y a quelque chose d'obscène, de sadique et de bassement mercantile à triturer les cicatrices d'un cœur endeuillé.»