 Aller au contenu
Société
L'Avalanche avec le chandail des Nordiques

«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz

par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 16:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

L'Avalanche du Colorado va porter le chandail des Nordiques de Québec durant sept matchs cette saison. Déjà, ils l'ont porté une première fois, jeudi soir.

Écoutez Biz, natif de Québec et amateur des Nordiques, expliquer comment cette opération de marketing lui fait mal.

L’Avalanche portera notamment ce chandail lors de la visite des Canadiens, le 29 novembre, à Denver.

«À défaut du retour des Nordiques, Bettman nous offre le retour du chandail des Nordiques. C'est du pur génie digne de Machiavel. Une avalanche de bébelles aux couleurs des Nordiques sont déjà en vente, mais sans accent aigu sur le Québec. Alors, on est loin du temps où les Nordiques payaient leurs joueurs avec des chèques en français.»

Biz

«Ne t'en déplaise, Gary, les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu. Il y a quelque chose d'obscène, de sadique et de bassement mercantile à triturer les cicatrices d'un cœur endeuillé.»

Vous aimerez aussi

Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Le Québec maintenant
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
0:00
6:42
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Le Québec maintenant
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
0:00
5:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Rattrapage
La vie en Hugorama
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Rattrapage
Série mondiale
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
Rattrapage
La loi spéciale du gouvernement
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Rattrapage
Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
Rattrapage
Négociations commerciales rompues
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
Rattrapage
Le film Deliver Me from Nowhere
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»
Rattrapage
Loi spéciale défendue par Dubé
«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
Rattrapage
Série mondiale
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
Rattrapage
Loi spéciale
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Rattrapage
Nouvel album des Trois accords
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Rattrapage
Guerre commerciale
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
Réforme de la rémunération des médecins
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Une saison de plus de 100 points pour les Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une saison de plus de 100 points pour les Canadiens?