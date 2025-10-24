L'Avalanche avec le chandail des Nordiques

L'Avalanche du Colorado va porter le chandail des Nordiques de Québec durant sept matchs cette saison. Déjà, ils l'ont porté une première fois, jeudi soir.

Écoutez Biz, natif de Québec et amateur des Nordiques, expliquer comment cette opération de marketing lui fait mal.

L’Avalanche portera notamment ce chandail lors de la visite des Canadiens, le 29 novembre, à Denver.