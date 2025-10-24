 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi spéciale défendue par Dubé

«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»

par 98.5

0:00
11:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau
«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»
Le ministre de la Santé, Christian Dubé / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était en mêlée de presse vendredi pour défendre son projet de loi spéciale, qui devrait être adoptée au cours des 24 prochaines heures. 

Le projet de loi en question soulève la grogne chez de nombreux médecins qui «accusent le gouvernement d'encourager un genre de médecine fast-food, de prioriser le volume au détriment de la qualité», selon le journaliste Philip Rodrigue-Comeau.

Écoutez-le brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Le ministre s'est défendu d'utiliser la matraque, l'arme ultime, le parlementaire, pour faire passer son projet de loi, pour imposer sa vision. Il se dit notamment convaincu que cette réforme-là va permettre à tous les Québécois d'être pris en charge par le réseau.»

Philip Rodrigue-Comeau

Écoutez ensuite Marwah Rizqy, cheffe parlementaire libérale, donner son avis sur cette mesure du gouvernement Legault.

Vous aimerez aussi

Pourquoi ne pas avoir négocié il y a sept ans?, demande Vincent Marissal
Le Québec maintenant
Pourquoi ne pas avoir négocié il y a sept ans?, demande Vincent Marissal
0:00
3:55
Loi spéciale: «C'est le temps de casser les médecins» -Jérôme Landry
Lagacé le matin
Loi spéciale: «C'est le temps de casser les médecins» -Jérôme Landry
0:00
6:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des revenus colossaux à venir
Rattrapage
Série mondiale
Des revenus colossaux à venir
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Rattrapage
La vie en Hugorama
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Rattrapage
Série mondiale
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
Rattrapage
La loi spéciale du gouvernement
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Rattrapage
Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
Rattrapage
Négociations commerciales rompues
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
Rattrapage
Le film Deliver Me from Nowhere
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
Rattrapage
L'Avalanche avec le chandail des Nordiques
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
Rattrapage
Série mondiale
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
Rattrapage
Loi spéciale
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Rattrapage
Nouvel album des Trois accords
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Rattrapage
Guerre commerciale
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
Réforme de la rémunération des médecins
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva