Loi spéciale défendue par Dubé

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était en mêlée de presse vendredi pour défendre son projet de loi spéciale, qui devrait être adoptée au cours des 24 prochaines heures.

Le projet de loi en question soulève la grogne chez de nombreux médecins qui «accusent le gouvernement d'encourager un genre de médecine fast-food, de prioriser le volume au détriment de la qualité», selon le journaliste Philip Rodrigue-Comeau.

Écoutez-le brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.