Tel qu'annoncé, le gouvernement Legault a déposé vendredi une Loi spéciale qui devrait être adoptée dans les prochaines 24 heures, pour dicter les conditions de travail et de pratique des médecins spécialistes.

Par cette dernière, le gouvernement impose non seulement son système de rémunération, mais interdit aussi aux médecins de manifester collectivement et par des gestes concrets leur opposition à cette Loi.

Les médecins qui songent à se déplacer vers le système privé ou quitter le Québec pour aller pratiquer dans une autre juridiction seront également pénalisés financièrement s’ils souhaitent un jour revenir dans le secteur public au Québec.

Écoutez le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, faire part de son mécontentement, vendredi, au micro de Philippe Cantin.