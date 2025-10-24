Tel qu'annoncé, le gouvernement Legault a déposé vendredi une Loi spéciale qui devrait être adoptée dans les prochaines 24 heures, pour dicter les conditions de travail et de pratique des médecins spécialistes.
Par cette dernière, le gouvernement impose non seulement son système de rémunération, mais interdit aussi aux médecins de manifester collectivement et par des gestes concrets leur opposition à cette Loi.
Les médecins qui songent à se déplacer vers le système privé ou quitter le Québec pour aller pratiquer dans une autre juridiction seront également pénalisés financièrement s’ils souhaitent un jour revenir dans le secteur public au Québec.
Écoutez le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, faire part de son mécontentement, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est vraiment un système en piètre état. Puis, la seule chose que le gouvernement est capable de faire, c'est de mettre les médecins dans une prison pour s'assurer qu'ils ne vont pas quitter. Ce gouvernement n'est pas capable de s'entendre avec les groupes de travailleurs. On se rend compte que ça n'a pas été écrit la semaine passée, ce projet de loi. Alors, ils nous ont leurrés à la table de négociation pour finalement nous imposer nos conditions de pratique. Je pense que tout ce qu'ils ont fait, c'était pour démontrer qu'ils avaient fait tous les efforts possibles, mais, en réalité, ils ont mis du sable dans l'engrenage.»