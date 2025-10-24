 Aller au contenu
Politique internationale
Guerre commerciale

Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité mettant de l'avant l’ancien président américain Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.

Écoutez Valérie Beaudoin se pencher sur la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Quand tu utilises Ronald Reagan, c'est comme le pape des républicains, et Donald Trump dit toujours que c'est son idole. Alors de l'avoir utilisé comme ça, parce que la publicité, c'est du gouvernement de l'Ontario, ça venait le piqué au vif. Et là, on dit que c'est la fin des négociations en raison de cette publicité.»

Valérie Beaudoin

