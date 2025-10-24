Tarifs et avenir de l'auto

Le gouvernement canadien a haussé le ton, cette semaine, en imposant des quotas et des tarifs sur les véhicules Stellantis et GM assemblés aux États-Unis.

La raison évoquée: protéger les emplois canadiens et punir les constructeurs américains d'avoir brisé des promesses.

Quelles seront les impacts de ce geste pour les consommateurs?

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, expliquer le tout, vendredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Autre sujet abordé: