Économie
Tarifs et avenir de l'auto

Quotas canadiens: un nouveau Jeep coûtera 25% plus cher

par 98.5

0:00
12:49

Entendu dans

La commission

le 24 octobre 2025 13:32

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Le gouvernement canadien a haussé le ton, cette semaine, en imposant des quotas et des tarifs sur les véhicules Stellantis et GM assemblés aux États-Unis.

La raison évoquée: protéger les emplois canadiens et punir les constructeurs américains d'avoir brisé des promesses.

Quelles seront les impacts de ce geste pour les consommateurs?

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, expliquer le tout, vendredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle. 

Autre sujet abordé: 

  •  La dépendance mondiale aux terres rares, contrôlées à 90% par la Chine.

«Si on coupe les terres rares, là on risque d'arrêter la production mondiale, parce que ça touche tous les pays.»

Benoît Charrette

