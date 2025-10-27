Saviez-vous que les verres de carton pour le café sont une source importante de pollution urbaine?

Les gobelets figurent parmi les déchets les plus retrouvés à Montréal, selon une récente étude.

Plusieurs organismes au pays et aux États-Unis impliqués dans le recyclage militent pour une consigne sur les gobelets en carton.

Est-ce une bonne idée?

Écoutez Marica Vazquez Tagliero, co-directrice de la Coop Les Valoristes, à ce sujet, lundi, à La commission.

Sujets abordés: