Inégalités

L'écart entre les plus nantis et les moins favorisés s'est considérablement aggravé au Québec depuis 2020, une tendance alarmante qui met à rude épreuve le filet social québécois.

«Les 20% les plus riches, il y a une augmentation notable du revenu disponible de 50% depuis 2020», précise le chercheur Geoffroy Boucher.

Comment expliquer cet enrichissement des plus riches et cet appauvrissement des plus pauvres?

