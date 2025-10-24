Nouveau restaurant à Montréal

Le groupe Ashton a lancé une nouvelle campagne publicitaire qui met en vedette le joueur Ivan Demidov, un moyen de mousser l'arrivée de la chaîne dans le grand Montréal.

«Ça fait un certain temps que c'est en planification, donc on est très content du dévoilement de ce matin», souligne Vincent White, directeur marketing au Groupe Ashton.

Écoutez Vincent White, directeur marketing au Groupe Ashton, parler de sa dernière campagne publicitaire, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.