Nouveau-né abandonné à Longueuil

Une femme de 33 ans a été arrêtée après la découverte d'un nouveau-né abandonné dans un abribus. L'enfant est décédé. Quelles accusations peuvent être déposées?

Selon Me Vicky Powell, une variété d'infractions pourrait être déposée, bien au-delà du chef d'abandon d'enfant. L'éventail des accusations possibles inclut la négligence criminelle ayant causé la mort, l'homicide involontaire ou même le meurtre.

Écoutez la criminaliste, Me Vicky Powell, décortiquer le dossier, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.