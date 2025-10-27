 Aller au contenu
Justice et faits divers
Paris

Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue

le 27 octobre 2025 13:00

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
En France, deux individus arrêtés ce week-end sont toujours détenus en lien avec le vol de bijoux au Musée du Louvre à Paris. / AP Photo/Thomas Padilla

En France, deux individus arrêtés ce week-end sont toujours détenus en lien avec le vol de bijoux au Musée du Louvre, à Paris.

Ils pourraient rester en garde à vue jusqu'à mercredi soir au plus tard.

Le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde, confirme que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait donné des instructions précises pour retrouver la trace des cambrioleurs et des précieux bijoux volés.

«Ils ne sembleraient pas très coopératifs», admet-il, précisant qu'ils ont réclamé leur droit au silence.

Écoutez Axel Ronde, policier et porte-parole du syndicat CFTC Police, revenir sur les derniers développements de l'enquête, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

«Ces individus n'ont peut-être pas écoulé la marchandise comme ils le souhaitaient, l'ont peut-être caché. C'est pour ça que mes collègues sont en train d'essayer de localiser ces bijoux, qui est la priorité numéro un. C'est une course contre la montre actuellement pour les enquêteurs.»

Axel Ronde

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

