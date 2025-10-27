En France, deux individus arrêtés ce week-end sont toujours détenus en lien avec le vol de bijoux au Musée du Louvre, à Paris.

Ils pourraient rester en garde à vue jusqu'à mercredi soir au plus tard.

Le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde, confirme que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait donné des instructions précises pour retrouver la trace des cambrioleurs et des précieux bijoux volés.

«Ils ne sembleraient pas très coopératifs», admet-il, précisant qu'ils ont réclamé leur droit au silence.

