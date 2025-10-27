Partir sans jamais quitter: c'est le titre de la biographie que l'auteur Serge Geoffrion consacre à la vie de Matthias Rioux.

L'ex-ministre et ancien animateur radio, Matthias Rioux, âgé de 91 ans, offre un regard sur l’histoire du Québec et, surtout, sur son état actuel.

L'ancien ministre péquiste, qui a vécu les référendums de 1980 et 1995, n’a pas hésité à exprimer sa profonde tristesse et son inquiétude face à la situation du Québec contemporain.

Pour lui, le diagnostic est sombre: la province assiste à un «appauvrissement de la pensée» et à un «dépérissement de l'État».

Matthias Rioux revient aussi sur les propos de Jacques Parizeau le soir du référendum 1995 sur l'argent et le vote ethnique.