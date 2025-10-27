 Aller au contenu
«Partir sans jamais quitter»

«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux

le 27 octobre 2025

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux
«Partir sans jamais quitter»: c'est le titre de la biographie que l'auteur Serge Geoffrion consacre à la vie de Matthias Rioux. / PC/Jacques Boissinot

Partir sans jamais quitter: c'est le titre de la biographie que l'auteur Serge Geoffrion consacre à la vie de Matthias Rioux.

L'ex-ministre et ancien animateur radio, Matthias Rioux, âgé de 91 ans, offre un regard sur l’histoire du Québec et, surtout, sur son état actuel.

L'ancien ministre péquiste, qui a vécu les référendums de 1980 et 1995, n’a pas hésité à exprimer sa profonde tristesse et son inquiétude face à la situation du Québec contemporain.

Pour lui, le diagnostic est sombre: la province assiste à un «appauvrissement de la pensée» et à un «dépérissement de l'État».

Écoutez Matthias Rioux, ex-ministre et ex-animateur radio, parler de sa biographie, écrite par Serge Geoffrion, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Matthias Rioux revient aussi sur les propos de Jacques Parizeau le soir du référendum 1995 sur l'argent et le vote ethnique.

«Moi, je sais dans quel état d'esprit il disait ça. Parce qu'à l'époque, à Montréal, la communauté juive, la communauté grecque et la communauté italienne avaient fait une mobilisation sans précédent. Et quand M. Parizeau parlait du vote ethnique, c'est de ce monde là qu'il parlait. Il me l'a dit en privé.»

Matthias Rioux

