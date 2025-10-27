Réforme des syndicats

La grande majorité des Québécois souhaite que leurs syndicats fassent preuve de beaucoup plus de transparence, selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
Plus de 80% des répondants réclament des syndicats plus transparents financièrement.
Un autre élément marquant: 62% des Québécois estiment qu'un travailleur syndiqué devrait pouvoir choisir «librement» d'adhérer ou non à son syndicat.
Écoutez François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, décortiquer un sondage sur la transparence médicale, à La commission.
«Je pense que ça envoie un message à la partie syndicale de ne pas nécessairement monter directement aux barricades. Les Québécois s'attendent des organisations, qu'elles soient patronales, publiques ou syndicales, qu'elles soient prêtes à la transparence et à l'amélioration continue. Si on reste dans le statu quo et qu'on n'est jamais capable d'avoir une discussion, c'est sûr qu'on n'avancera pas.»