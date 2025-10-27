Réforme des syndicats

La grande majorité des Québécois souhaite que leurs syndicats fassent preuve de beaucoup plus de transparence, selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Plus de 80% des répondants réclament des syndicats plus transparents financièrement.

Un autre élément marquant: 62% des Québécois estiment qu'un travailleur syndiqué devrait pouvoir choisir «librement» d'adhérer ou non à son syndicat.

Écoutez François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, décortiquer un sondage sur la transparence médicale, à La commission.