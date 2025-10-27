 Aller au contenu
Politique
Réforme des syndicats

Les Québécois veulent plus de transparence syndicale, selon un sondage

par 98.5

0:00
6:53

Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2025 13:38

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les Québécois veulent plus de transparence syndicale, selon un sondage
Les Québécois veulent plus de transparence syndicale, selon un sondage. / Adobe Stock

La grande majorité des Québécois souhaite que leurs syndicats fassent preuve de beaucoup plus de transparence, selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Plus de 80% des répondants réclament des syndicats plus transparents financièrement. 

Un autre élément marquant: 62% des Québécois estiment qu'un travailleur syndiqué devrait pouvoir choisir «librement» d'adhérer ou non à son syndicat.

Écoutez François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, décortiquer un sondage sur la transparence médicale, à La commission.

«Je pense que ça envoie un message à la partie syndicale de ne pas nécessairement monter directement aux barricades. Les Québécois s'attendent des organisations, qu'elles soient patronales, publiques ou syndicales, qu'elles soient prêtes à la transparence et à l'amélioration continue. Si on reste dans le statu quo et qu'on n'est jamais capable d'avoir une discussion, c'est sûr qu'on n'avancera pas.»

François Vincent,

Vous aimerez aussi

Si le Québec devient indépendant: «Qu'est-ce que tu fais avec Donald?»
Signé Lévesque
Si le Québec devient indépendant: «Qu'est-ce que tu fais avec Donald?»
0:00
6:33
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
Lagacé le matin
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
0:00
9:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Si les Blue Jays gagnent, ça sera la bonne nouvelle du jour!»
Rattrapage
La commission
«Si les Blue Jays gagnent, ça sera la bonne nouvelle du jour!»
«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux
Rattrapage
«Partir sans jamais quitter»
«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux
Consigne sur les gobelets pour «réduire leur volume dans nos déchets publics»
Rattrapage
Est-ce une bonne idée?
Consigne sur les gobelets pour «réduire leur volume dans nos déchets publics»
Allez-vous voyager en Floride cet hiver?
Rattrapage
Hausse des coûts
Allez-vous voyager en Floride cet hiver?
Match #3: «Tout va passer par les lanceurs partants» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Série mondiale
Match #3: «Tout va passer par les lanceurs partants» -Jeremy Filosa
Grève d'étudiants en médecine, démissions d'enseignants et Doug Ford
Rattrapage
La commission
Grève d'étudiants en médecine, démissions d'enseignants et Doug Ford
Riches plus riches, pauvres plus pauvres: l'écart se creuse au Québec
Rattrapage
Inégalités
Riches plus riches, pauvres plus pauvres: l'écart se creuse au Québec
Quelles accusations peuvent être déposées?
Rattrapage
Nouveau-né abandonné à Longueuil
Quelles accusations peuvent être déposées?
«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette
Rattrapage
Réforme de la santé
«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
Rattrapage
Paris
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
Une femme de 33 ans arrêtée en lien avec le nouveau-né abandonné dans un abribus
Rattrapage
Longueuil
Une femme de 33 ans arrêtée en lien avec le nouveau-né abandonné dans un abribus
«Cette vision est non négociable»: Christian Dubé persiste face aux médecins
Rattrapage
Vidéo
Santé
«Cette vision est non négociable»: Christian Dubé persiste face aux médecins
Regarder23:49Nathalie Normandeau
La colère des médecins est-elle justifiée?
Rattrapage
Projet de loi de Christian Dubé
La colère des médecins est-elle justifiée?
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
Rattrapage
Nouveau restaurant à Montréal
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton