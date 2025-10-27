Le Québec est-il à la veille d'une réforme de la santé efficace ou d'une crise constitutionnelle? La Loi 2, pièce maîtresse du ministre Christian Dubé, continue de polariser les médecins et une partie de la population.

Invité sur nos ondes à commenter les propos de l'actuel ministre, Gaétan Barrette se montre très critique. S'il reconnaît en M. Dubé «le spécialiste de bien enrober les choses» pour la population, il affirme que le ministre «connaît moins bien les dossiers» techniques.

«Est-ce que ça risque d'améliorer l'organisation des soins, l'accès, et ainsi de suite? La réponse est simple: oui, mais dans 20 ans», souligne-t-il.

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux et chroniqueur à LCN, commenter les propos de Christian Dubé.