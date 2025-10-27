 Aller au contenu
Politique provinciale
Réforme de la santé

«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette

par 98.5

le 27 octobre 2025 13:26

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette
La Loi 2, pièce maîtresse du ministre Christian Dubé, continue de polariser les médecins et une partie de la population. / Adobe Stock

Le Québec est-il à la veille d'une réforme de la santé efficace ou d'une crise constitutionnelle? La Loi 2, pièce maîtresse du ministre Christian Dubé, continue de polariser les médecins et une partie de la population.

Invité sur nos ondes à commenter les propos de l'actuel ministre, Gaétan Barrette se montre très critique. S'il reconnaît en M. Dubé «le spécialiste de bien enrober les choses» pour la population, il affirme que le ministre «connaît moins bien les dossiers» techniques.

«Est-ce que ça risque d'améliorer l'organisation des soins, l'accès, et ainsi de suite? La réponse est simple: oui, mais dans 20 ans», souligne-t-il.

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux et chroniqueur à LCN, commenter les propos de Christian Dubé.

«Ils sont sans connaissance à cause de l'État policier, ils sont sans connaissance à cause du fait qu'on leur demande d'atteindre des objectifs qu'on ne peut pas atteindre parce qu'on n'a pas les ressources. Ils sont sans connaissance, évidemment, parce qu'ils vont perdre des sous. Ils ne sont pas sans connaissances sur le changement de mode de rémunération. Ils sont sans connaissance pour tout ce qui est autour.»

Gaétan Barrette

