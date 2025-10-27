Hausse des coûts

 Aller au contenu
Politique internationale
Allez-vous voyager en Floride cet hiver?

le 27 octobre 2025 14:25

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Seulement 10% des aînés canadiens prévoient de se rendre aux États-Unis d'ici mars, une chute de 66% en un an. / aiisha/ Adobe Stock

Un récent sondage du National Post révèle que seulement 10% des aînés canadiens prévoient de se rendre aux États-Unis d'ici mars, une chute de 66% en un an. 

Devant la flambée des coûts, qui inclut aussi les taxes municipales, le prix du golf et les assurances pour aînés, la Floride cesse d'être une option pour la classe moyenne.

L'animatrice et journaliste Jocelyne Cazin l'affirme: ce n'est «plus donné à tout le monde d'aller en Floride».

Les propriétaires se sentent contraints d'y aller pour ne pas laisser leur bien à l'abandon, tandis que les locataires, eux, peuvent parfois trouver des condos à des prix jusqu'à 1000$ moins chers qu'avant, signe d'une demande en baisse.

Écoutez Jocelyne Cazin, animatrice et journaliste, commenter le récent sondage du National Post, évoque le récent sondage du National Post, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

